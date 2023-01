De Gea: Vështirë ndaj Arsenalit pa Casemiron

David de Gea ka pranuar se mosdisponueshmëria e Casemiros për ndeshjen kundër Arsenalit për shkak të pezullimit është një goditje e madhe për Man Utd.

Casemiro mori kartonin e pestë të verdhë të sezonit pasi faulloi Wilfried Zahan në pjesën e dytë të ndeshjes të së mërkurës kundër Crystal Palace me Manchester United që ishte në avantazh 1-0 . Kjo do të thotë se braziliani do të humbasë ndeshjen e radhës të United kundër Arsenalit dhe De Gea nuk mund ta fshehë zhgënjimin e tij pas ndeshjes.

Portieri gjithashtu ka vënë në pikëpyetje caktimin e udhëtimit për në Arsenal, pasi ndeshja e Crystal Palace, e cila fillimisht ishte shtyrë si shenjë respekti pas vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II në shtator, u zhvillua përpara udhëtimit shumë të rëndësishëm në Londër.

“Është një goditje e madhe të humbasësh Casemiron për të dielën,” tha De Gea për “Sky Sports” . “Nuk e kuptoj pse Arsenali nuk luan kur ne duhet të luajmë në të njëjtën javë dhe ata jo. Tani na mungon një nga lojtarët tanë më të mirë. Nuk e kuptoj. Tani na mungon ai [Casemiro] për një lojë të madhe dhe është një humbje e madhe për ne”, shtoi spanjolli.

Mesfushori brazilian do të vuajë pezullimin për ndeshjen e Arsenalit dhe më pas do të ketë të drejtë të luajë kundër Nottingham Forest në Carabao Cup të mërkurën e ardhshme./Lajmi.net/