De Gea: Nuk e shoh vetën larg Manchester Unitedit

Spanjolli në vitet e kaluara ka qenë i lidhur me largimin nga “Djajtë e Kuq”, por gjithmonë refuzoi ofertat duke qëndruar besnik, transmeton lajmi.net.

Këtë edicion, De Gea ka rigjetur formën e duhur dhe ka shpëtuar Man Unitedin nga humbja shpesh herë.

Për “UEFA”, De Gea ka konfirmuar se nuk e konsideron largimin nga United, sidomos pasi është që sa vite.

“Tani ndjehem si të jem nga Mançesteri, sinqerisht nuk e shoh vetën larg Man United”.

“Ndihem si të gjithë të tjerët. Kur je i dashur dhe i mirëpritur është shtëpia jote, kam qenë këtu që disa vite”, deklaroi ai.

David de Gea: "Now I feel as if I'm from Manchester, honestly I don't see myself away from Man Utd”, he told Uefa. 🔴 #MUFC

“I just feel like anyone else from Manchester. Where you are loved and welcomed is your home – I've been here for many years”. pic.twitter.com/qAkJmzTVJa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2022