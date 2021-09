De-eskalimi i situatës në veri/ Kurti në mesnatën flet për telefonatat me Borrellin e Stoltenbergun

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka dhënë detaje nga bisedat e sotme telefonike me shefin e diplomacisë evropiane Josep Borrellin dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg mbi zhvillimet në veri, pas vendosjes së masave të reciprocitetit për targat e automjeteve.

Kurti në një postim në Twitter ka bërë të ditur është dakorduar për qetësim të situatës.

“Pata një bisedë telefonike me Përfaqësuesin e Lartë të Politikës së Jashtme të BE-së, Josep Borrellin dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Aty diskutuam për sundimin e ligjit, paqen dhe sigurinë si dhe nevojën për de-eskalimin e situatës në veri të Kosovës. Dialogu është rruga e vetme që të gjendet një zgjidhje”, shkruan Kurti.

In phone conversations today w/ EUHR @JosepBorrellF & #NATO Sec.Gen. @jensstoltenberg we discussed rule of law, peace & security & the need for de-escalation in the North of Kosova. Dialogue is the only way to find just solutions.

