De Bruyne: Para ndeshjes ndaj United stërvitëm vetëm 10 minuta

Skuadra e Pep Guardiolës ishte në kontrollin e lundrimit gjatë gjithë derbit të Manchesterit, me Unitedin që u nënshtrua ndaj kampionëve me një rezultat 2-0 në Old Trafford.

Megjithatë, kishte disa paqartësi në emër të spanjollit përpara ndeshjes, pasi ai nuk ishte i sigurt nëse United do të shkonte me katër apo pesë mbrojtës.

United luajti një pesë të dytë në fitoren e tyre 3-0 kundër Tottenhamit, por shkoi në një mbrojtje katërshe në mes të barazimit 2-2 me Atalantën në Ligën e Kampionëve, pasi Raphael Varane mori një lëndim.

De Bruyne i ka shtuar ‘kripë’ plagës së United teksa i tha podcastit holandez ‘Mid Mid’: “Një ditë para ndeshjes ne zakonisht stërvitemi taktikisht, bazuar në mënyrën se si luan kundërshtari.

“Para United, Pep tha: “Ne nuk e dimë se si do të luajnë ata. Ne do të shohim’. Dhe ne e ndërpremë stërvitjen pas 10 minutash apo më shumë.

“Shpesh Pep e di se si do të luajë kundërshtari. Këtë herë ai nuk dinte, ndaj nuk dinte çfarë të bënte.

“Ne kemi bërë atë që bëjmë gjithmonë, por ai nuk e dinte më parë nëse ata do të luanin me pesë prapa, me katër, një diamant në mes, apo me tre përpara”.

Në fund United luajti me pesë mbrojtës me tre qendërmbrojtës në Harry Maguire, Victor Lindelof dhe Eric Bailly me Luke Shaw dhe Aaron Wan-Bissaka.

“Djajtë e Kuq” fillimisht iu drejtuan sistemit pas humbjes së tyre poshtëruese 5-0 ndaj rivalëve Liverpool në Anfield.

Autogoli i Bailly-t dhe një përzierje mbrojtëse për përpjekjen e Bernardo Silvës nga afërsia i lejuan skuadrës së Pep Guardiolës të largohej me tre pikët. /Lajmi.net