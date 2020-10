De Bruyne befason me deklaratën: Messi te City? As që më intereson

City ka qenë i lidhur me një lëvizje për të nënshkruar me Messin, me zyrtarin kryesor operativ Omar Berrada duke thënë se klubi do të jetë gati nëse argjentinasi lejon që kontrata e tij me Barcelonën të skadojë verën e ardhshme.

City duket të jetë zgjedhja e dukshme për Messin duke pasur parasysh që ish-trajneri i Barcës, Pep Guardiola është menaxheri i tyre, por mesfushori belg ka hedhur poshtë spekulimet për një lëvizje të mundshme.

I pyetur për Messin përpara ndeshjes së Belgjikës kundër Anglisë të dielën [sot], De Bruyne tha: “Nuk më intereson shumë të jem i sinqertë”.

“Nëse ai vjen, është një gjë e mirë, nëse ai nuk vjen ka mjaft lojtarë të mirë në klub me të cilët unë kënaqem duke luajtur, kështu që nuk është për tani”, tha ai. /Lajmi.net/