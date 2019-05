De Biasi flet sërish për ofertat, a qajmë 5 minuta?!

Ish-trajneri i Shqipërisë, Gianni de Biasi, është padyshim një ndër figurat më të dashura dhe të respektuara për shqiptarët. Meriton duartrokitje, pasi i mori më të mirën një grupi lojtarësh që nuk kishte fenomenë dhe na kualifikoi për herë të parë në një kompeticion madhor si “Euro2016”, pavarësisht se na la një faturë me emrin e Milot Rashicës dhe Amir Rrahmanit mbrapa.

Suksesi i tij ishte i merituar, megjithatë pas turneut në Francë, italiani e veshi veten me një arrogancë dhe në konferencat për shtyp fliste më shumë për ofertat që kishte se sa për hallet e shtëpisë. Jemi në majin e 2019 dhe italiani e la Shqipërinë më 14 qershor 2017. Prej asaj kohe ka drejtuar për 9 ndeshje Depertivo Alavesin dhe që nga 27 nëntori i 2017 është pa punë.

Emri i tij lakohet në çdo pankinë të mundshme nga Italia në Indi, por ende asnjë ekip nuk i beson. Hellas Verona ishte ekipi që u përmend së fundmi për ish-trajnerin tonë, por klubi italian do të shkojë me një emër tjetër. Italo-shqiptari ka folur për ofertat dhe momentin që po kalon në një intervistë për TuttoMercatoWeb. Ai komentoi situatat e kampionatit italian dhe nuk mund të mungonin ofertat që kishte në drejtimin e tij.

“Më mungojnë vetëm Frosinone dhe Venecia. Verona po lëviz për të gjetur trajner, por nuk jam kontaktuar kurrë. Kam një opsion për një kombëtare. Klub apo kombëtare? Duhet parë mundësia më e mirë. Nëse një ekip nga Seria B vjen dhe ka dëshirë të ngjitet do e merrja në konsideratë. Kam folur me një kombëtare dhe bisedimet kanë evoluar, të shohim”, – shprehet ai ndër të tjera. Italiani nuk ka arritur të sistemohet në një klub që nga nëntori i 2017, një periudhë e gjatë, ndërsa në mend janë ende ofertat “faraonike” që italiani refuzonte kur ishte në krye të Shqipërisë. A qajmë 5 minuta me De Biasin?/Telesport/