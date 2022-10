Davide Nicola: Interi është skuadra më e mirë në Serie A

Trajneri i Salernitana-s, Davide Nicola beson se Interi është skuadra më e mirë në Serie A.

‘Nerazzurrët’ kthehen në fushë nesër pas barazimit 3-3 kundër Barcelonës në Ligën e Kampionëve të mërkurën.

Interi do përballet me Salernitanan, në kuadër të kësaj xhiroje në Serie A.

E përpara takimit, trajneri i kundërshtarit të ‘Nerazzurrëve’ e cilëson si klubin më të mirë në ligën italiane.

“Për mua, Interi është ekipi më i mirë në Itali, më i kompletuari”, tha Nicola në një konferencë për shtyp.

“Interi është një kundërshtar shumë i fortë, shumë më dinamik se skuadrat mesatare në Itali. Ne duhet të mbajmë karakteristikat tona dhe të shfrytëzojmë maksimumin nga pikat tona të forcës. Dua një ekip agresiv që mund të sulmojë, do të ketë shumë duele fizike. Ne jemi gati dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë”, përfundoi ai.

Ndeshja në mes Inter – Salernitana zhvillohet nesër, me fillim nga ora 12:30./Lajmi.net/