David dhe Victoria Beckham largohen nga SHBA, kthehen në pronën 6 milionëshe në Britani

Mësohet që familja Beckham është kthyer fshehurazi në Mbretërinë e Bashkuar javën e kaluar dhe tani do të jetojnë pranë liqenit që e kanë krijuar në mjediset e shtëpisë së tyre në Cotswolds, shkruan The Sun, transmeton lajmi.net.

Çifti i njohur së bashku me fëmijët e tyre më të vegjël Romeo, Cruz dhe Harper, udhëtuan në Miami, Florida, në Ditën e Krishtlindjes, ku ata kanë qenë duke jetuar jetën me kufizime të COVID-19 dhe mot me diell.

Qëndrimi i tyre i gjatë atje kishte nxitur pëshpëritjet se Victoria më në fund ishte biseduar për të lëvizur në Miami, ku David ka ngritur ekipin e tij të futbollit Inter Miami CF, pasi më parë nuk ishte i etur të zhvendosej në Shtetet e Bashkuara.

Sidoqoftë, familja tani është kthyer tek liqeni, i cili do të mbulonte tre të katërtat e një fushe futbolli në pronën e tyre prej 6 milionë funta.

Kjo pason vonesat pasi vendasit protestuan për planet, duke pretenduar se liqeni, i cili ka një ishull, është shumë i madh dhe “nuk i përmbahet” zonës.

Një burim tha: “E gjithë familja e donte kohën e saj në SHBA, por Britania e Madhe ka qenë gjithmonë shtëpia e tyre”.

“Ata janë përsëri në Mbretërinë e Bashkuar dhe po përqendrohen në aspekte të ndryshme të sipërmarrjeve të tyre të biznesit midis Cotswolds dhe Londrës”, shtoi ai.

“Ata u desh të izoloheshin kur u kthyen, por tani ata janë vendosur përsëri dhe fëmijët po përgatiten të kthehen në shkollë javën tjetër. Brooklyn u transferua në Miami vitin e kaluar për të qenë me të fejuarën e tij Nicola Peltz kështu që ai ka qëndruar atje”, shtoi burimi në fjalë.

Thuhet se Victoria është e trishtuar që është larg djalit, por ai është rritur tani dhe ka jetën e tij. /Lajmi.net/