David Beckham me paraqitje interesante në “Javën e Modës” në Paris, përshtat kostumin me sandale dhe çorape David Beckham u paraqit në Javën e Modës në Paris me fëmijët e tij për të mbështetur Victorian, e cila prezantoi koleksionin e saj më të ri. Ata ishin në shoqërinë e Anna Wintour, kryeredaktoren e “Vogue” dhe e ndoqën sfilatën nga rreshti i parë. David tërhoqi vëmendjen me një kombinim të pazakontë të modës…