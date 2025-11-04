Daut Haradinaj: Unë personalisht nuk kam votë për Glauk Konjufcën
Nënkryetari i AAK-së, Daut Haradinaj, theksoi se ai personalisht nuk do të votojë për Glauk Konjufcën, megjithatë ai nënvizoi se do të konsultohet me partinë e tij dhe do të dalin me një qëndrim të përbashkët.
Haradinaj e shprehu vlerësimin e tij për Konjufcën, duke thënë se ka shumë respekt për të si njeri dhe për angazhimin e tij si aktivist, por shtoi se nuk mund të mbështesin një qeveri që nuk i ka informuar rreth planeve dhe veprimeve të saj.
Haradinaj bëri gjithashtu të ditur se AAK nuk ka qenë pengesë për miratimin e buxhetit.
“Unë të jem i sinqertë kam shumë respekt për Glaukun edhe si djalë, kohën kur ka shërby si aktivist, nuk po e them si metaforë si familje dhe si njeri. Jemi t’u fol për ekzekutivin, me gjithë respektin që e kemi ne jemi të injoruar total prej ditës që ka përfundu seanca e sotme, nuk ka pasë asnjë komunikim asnjë tendencë, nga kushdoqoftë, qoftë edhe me na informu se çfarë po ndodh”, tha Haradinaj në Klan Kosova.