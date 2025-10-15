Daut Haradinaj: S’kisha dashtë as me e pasë emrin në listë ku është Fatmir Limaj

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Daut Haradinaj, ka thënë se nuk do të donte të ishte më në një listë zgjedhore me Fatmir Limajn. Ai tha se e respekton Limajn për kontributin e tij në luftë, por politikisht shton ai nuk do donte të ishte me listë në të. Kjo pasi siç…

Lajme

15/10/2025 23:32

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Daut Haradinaj, ka thënë se nuk do të donte të ishte më në një listë zgjedhore me Fatmir Limajn.

Ai tha se e respekton Limajn për kontributin e tij në luftë, por politikisht shton ai nuk do donte të ishte me listë në të.

Kjo pasi siç tha Haradinaj në “Pressing” të T7, Limaj nuk komunikoi me AAK-në për drejtimin e tij të ri për të “shkuar me Albin Kurtin”.

“Asnjë problem nuk e kemi pasur, hatërmbetjet ose si me i quajtë ka qenë pse nuk ka komuniku me neve para se me marrë një drejtim tjetër ku shkojë te Kurti”.

Artikuj të ngjashëm

October 15, 2025

Haradinaj: Bedri Hamza krijoi autoritet të ri në Mitrovicë, votat u...

October 15, 2025

“M’kanë çu njerëz – qe 6 muaj”, Haradinaj tregon për tentimin...

Lajme të fundit

Haradinaj: Bedri Hamza krijoi autoritet të ri në...

“M’kanë çu njerëz – qe 6 muaj”, Haradinaj...

Pesë vite burg kosovarit të paraqitur si babai...

Buzhala: Thaçi në shëndet të shkëlqyer, 13 vjet...