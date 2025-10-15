Daut Haradinaj: S’kisha dashtë as me e pasë emrin në listë ku është Fatmir Limaj
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Daut Haradinaj, ka thënë se nuk do të donte të ishte më në një listë zgjedhore me Fatmir Limajn.
Ai tha se e respekton Limajn për kontributin e tij në luftë, por politikisht shton ai nuk do donte të ishte me listë në të.
Kjo pasi siç tha Haradinaj në “Pressing” të T7, Limaj nuk komunikoi me AAK-në për drejtimin e tij të ri për të “shkuar me Albin Kurtin”.
“Asnjë problem nuk e kemi pasur, hatërmbetjet ose si me i quajtë ka qenë pse nuk ka komuniku me neve para se me marrë një drejtim tjetër ku shkojë te Kurti”.