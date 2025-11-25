Daut Haradinaj prezanton kandidatin e parë për deputet

25/11/2025 15:08

Haradinaj ka thënë se Drenasi e ka për nder ta ketë në Kuvendin e Kosovës, Kiqinën.

Arben Kiqina është prezantuar kandidat për deputet nga Daut Haradinaj i AAK-së, raporton lajmi.net

“Suksese, Arben Miftar Kiqina”, ka shkruar ndër të tjera ai.

Postimi i plotë:

“Arben Kiqina, djali i bacës Miftar, bashkëluftëtar i imi, që kombit tonë ia dha katër vëllezër, sot e nis rrugëtimin e ri drejt përfaqësimit të popullit në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Drenasi e ka për nder ta ketë në Kuvendin e Kosovës një djalë që qysh si i ri ishte pjesë e luftës për çlirimin e vendit. Tashmë lufta e tij është mbrojtja e interesit të qytetarëve të Kosovës.
Suksese, Arben Miftar Kiqina”./Lajmi.net/

