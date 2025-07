Daut Haradinaj pas vendimit të Gjykatës Supreme: Qëndrimi i kësaj qeverie në institucione është grusht shteti

Në një postim në rrjete sociale, Haradinaj e ka quajtur këtë qeveri “uzurpuese të institucioneve”, duke e akuzuar për përpjekje për kapje të pushtetit me diktat. Ai e konsideron vazhdimin e qëndrimit të saj në institucione si një “grusht shteti”, transmeton lajmi.net

“Katër vjet e shkatërruan këtë vend, e këta katër muajt e fundit deshtën edhe me e pushtu me diktat. Qëndrimi tutje në institucione është grusht shtet. Kosova do t’i vuajë këto pasoja, por Kosova di të rimëkëmbet dhe do të rimëkëmbet,” ka deklaruar Haradinaj.