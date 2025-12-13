Daut Haradinaj niset në protestën e Shkupit

Nënkryetari i AAK-së, Daut Haradinaj ka lënë aktivitetet e fushatës për t’iu bashkuar protestës që do të mbahet sot në Shkup në mbështetje të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ai është nisur në orët e hershme të mëngjesit drejt kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe përkrahjes ndaj ish-luftëtarëve të…

Lajme

13/12/2025 10:21

Nënkryetari i AAK-së, Daut Haradinaj ka lënë aktivitetet e fushatës për t’iu bashkuar protestës që do të mbahet sot në Shkup në mbështetje të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Ai është nisur në orët e hershme të mëngjesit drejt kryeqytetit të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe përkrahjes ndaj ish-luftëtarëve të UÇK-së.

Protesta në Shkup është paralajmëruar si paqësore dhe ka për qëllim kundërshtimin e proceseve gjyqësore që, sipas organizatorëve, po zhvillohen padrejtësisht ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-së.

Artikuj të ngjashëm

December 13, 2025

Hamza paralajmëron vizitë në Hagë te Thaçi e Veseli: Shqiptarët mobilizohen...

Lajme të fundit

Hamza paralajmëron vizitë në Hagë te Thaçi e...

Gucati: Gjykimi ndaj pjesëtarëve të UÇK-së është sipas...

Fatmir Limaj arrin në Shkup, pritet nga Ali Ahmeti

Me simbole dhe flamuj kombëtarë, qytetarët ia mësyejnë protestës në Shkup