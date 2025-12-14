Daut Haradinaj kujton Mujë Krasniqin: Ra për të mos vdekur kurrë

14/12/2025 10:40

Kandidati për deputet nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, e ka përkujtuar sot në 27 vjetorin e rënies, heroin e kombit Mujë Krasniqin – Kapuçin dhe 41 bashkëluftëtarët e tij.

Haradinaj me këtë rast tha se ata ranë për të mos vdekur kurrë.

Ai theksoi se ata mbetën simbol i sakrificës dhe lirisë.

