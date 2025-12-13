​Daut Haradinaj: Ish-krerët e UÇK-së të kthehen sa më shpejt – ata janë të pafajshëm

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj ka theksuar se protesta e sotme në mbështetje për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është një thirrje publike për Gjykatën Speciale të Hagës që ata të kthehen sa më shpejt në Kosovë pasi janë të pafajshëm. Haradinaj, beson në pafajësinë e tyre dhe thotë se…

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj ka theksuar se protesta e sotme në mbështetje për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës është një thirrje publike për Gjykatën Speciale të Hagës që ata të kthehen sa më shpejt në Kosovë pasi janë të pafajshëm.

Haradinaj, beson në pafajësinë e tyre dhe thotë se dihet se kush ka bërë krime në Kosovë.

“Ne besojmë në pafajësinë e tyre, se e njohim çka ka ndodhur në Kosovë, dihet kush ka qenë agresor, duke i njohur rrethanat nuk ka asnjë alternativë tjetër se të pafajësisë së tyre. Është një thirrje publike që sa më shpejt të kthehen në Kosovë, janë të pafajshëm”, tha Haradinaj.

