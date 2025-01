Daut Haradinaj: Faturat energjetike me çmime astronomike, dëshmi e abuzimit kriminal të bandës energjetike Kandidati për deputet të Kosovës nga radhët e AAK, Daut Haradinaj thotë se Qeveria e Kosovës po abuzon me qytetarët e vendit. Haradinaj me një postim në Facebook tha se faturat e energjisë elektrike që po shpërndahen sot, janë me çmime astronomike dhe sipas tij kjo është dëshmi e abuzimit kriminal i bandës energjetike, transmeton…