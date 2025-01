Daut Haradinaj: Do të hyjmë në NATO e Kosova do të zhvillohet, s’kemi rrugë tjetër

Kandidati për deputet i AAK-së, Daut Haradinaj, ka thënë se në secilin takim të madh e të vogël, ka entuziazëm për atë që po e pret Kosovën.

Haradinaj ka shkruar se Kosova do të ringritet dhe se duket që në Kosovë ka shpresë.

Ai ka thënë se Kosovën e presin punë të mëdha dhe vendime të mëdha, duke shtuar se Kosova do të hyjë në NATO e do të zhvillohet dhe se s’ka rrugë tjetër.

“Java e dytë me entuziazëm për atë as çka po e pret Kosovën! Në secilin takim të madh e të vogël, duket që ky vend ka shpresë, ky vend do të ringritet. Na presin punë të mëdha e vendime të mëdha, do hymë në NATO, do e zhvillojmë këtë vend, nuk kemi rrugë tjetër.

Krenar me ju!” ka shkruar Haradinaj