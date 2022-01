“Dashuria për ty më bon edhe më të fort”, Robin Krasniqi me dedikim romantik për modelen

Boksieri nga Juniku ditë më parë i ka dhënë fund beqarisë, ku ka ndarë foto në profilin e tij në instagram, shkruan lajmi.net.

Ai dhe modelja bukuroshe Marigona Krasniqi kanë celebruar fejesën e tyre me një ceromoni private.

Pas kësaj, boksieri nuk ka hezituar të tregojë se po ndihet mjaft i bekuar me partneren e tij.

Së fundmi ai ka postuar disa imazhe të bukura dhe ka bërë një dedikim mjaft romantik.

“I Bekuar me ty! I lumtur me ty !Dashuria per ty me bon edhe me te fort !Dhurata me e qmuar nga Zoti je ti, jo rasisht jemi ketu une e ti ! Love you “, ka shkruar Krasniqi.

/Lajmi.net/