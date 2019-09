Dashuria, paratë dhe shëndeti … ky është horoskopi për sot

Dashi

Të lindurit e kësaj shenje duhet të thonë të vërtetën sot, madje me zë të lartë. Mos heshtni nëse shihni dikë që nuk vepron siç duhet. Megjithatë mos e bëni këtë për të befasuar të tjerët, pasi përgjithësisht nuk funksionon.

Demi

Do të ndiheni komod kudo që të shkoni sot. Ndjehuni të lirë të thoni mendimin tuaj dhe ka gjasa që të jeni iniciator për të zgjidhur një situatë të komplikuar në rrethin tuaj shoqëror. Dikush po pret që t’i thoni diçka ose të veproni në një mënyrë që ta bëni të kuptojë se dëshironi të njiheni më mirë.

Binjakët

Detyra për të organizuar një event shoqëror po bëhet gjithnjë e më e komplikuar për shkak të diferencave në mendime me personat që ju rrethojnë. Ka gjasa që dikush të përpiqet të mos ju lejojë të shkëlqeni në detyrën që keni marrë përsipër. Shpërfillini situata të tilla dhe ecni përpara me qëllimin që keni vendosur ndaj vetes.

Gaforrja

Ekziston mundësia që të krijoni diçka mbresëlënëse. Po përfundoni një fazë mjaft të rëndësishme në jetën tuaj, po largoheni nga konfuzioni dhe gjithçka po shkon drejt qartësisë dhe thjeshtësisë. Ndjehuni krenarë për atë çfarë keni arritur deri më tani dhe mos u frikësoni nga ato çfarë keni kaluar deri më tani.

Luani

Një ngacmim i lehtë mund t’ju duket si një kritikë e ashpër dhe një buzëqeshje mund t’ju duket si filtrim, pasi po përjetoni një fazë mjaft të ndjeshme. Qëndroni larg personave që nuk ju bëjnë të ndiheni komodë dhe përpiquni të gjeni kohë për tu relaksuar.

Virgjëresha

Marrëdhëniet njerëzore janë shumë të paparashikuara, ndaj duhet të mbështeteni dhe të keni më shumë besim tek familja juaj. Ata mund t’ju japin këshillat e duhura për të zgjidhur një konflikt me një mik apo me partnerin/partneren tuaj.

Peshorja

Riorganizoni axhendën duke vendosur në plan të parë miqtë dhe familjen. Puna dhe biznesi personal mund të presin për një ditë tjetër. Mendoni sesi të organizoni një ditë me aktivitete që do t’ju argëtojnë dhe do t’ju falin pamasë kënaqësi.

Akrepi

Planifikoni një bisedë me shefin tuaj pasi ka gjasa që të merrni gjithçka që kërkoni. Do të kaloni një ditë të mirë, ndaj shijojeni atë. Vetëm pasdite mund të hasni një problem të vogël, teksa një mik/mikja juaj ka gjasa t’ju kërkojë ndihmë për zgjidhjen e një situate të ndërlikuar.

Shigjetari

Nëse ndjeni se diçka nuk po shkon siç duhet në lidhjen tuaj të dashurisë, mos hezitoni ta vini në dukje. Flisni me partnerin/partneren tuaj, në mënyrë që edhe ai/ajo të nisë të mendojë rreth marrëdhënies suaj. Duke vepruar kështu do të vini re një ndryshim të madh që do t’ju lehtësojë pafund.

Bricjapi

Ka gjasa të përjetoni disa ulje e ngritje gjatë ditës së sotme. Gjendja juaj jo e duhur emocionale mund të konfuzojë personat rreth jush, ndaj bëni kujdes me ato çka do të thoni gjatë bisedave të ndryshme. Nuk është dita e duhur t’i shprehni dashurinë personit që pëlqeni.

Ujori

Mos u mendoni gjatë nëse sot përballeni me një çështje emergjente. Merrni situatën në dorë dhe veproni menjëherë. Megjithatë, mos shpenzoni që sot gjithë energjinë tuaj pasi parashikohet një javë e ngjeshur.

Peshqit

Mos harroni asnjëherë që një lidhje romantike duhet të jetë edhe argëtuese. Nëse nuk po përjetoni një gjë të tillë, duhet të pranoni se lidhja juaj nuk po funksionon siç duhet. Sa i përket anës profesionale, do të jetë një ditë e zakonshme, pa ndonjë zhvillim të rëndësishëm.