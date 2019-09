Dashuria, paratë dhe shëndeti … ky është horoskopi për sot

Dashi

Për të lindurit e kësaj shenje është dita e duhur për të nisur ‘e-mail’-et e lëna pas dore. Ka gjasa që të merrni përgjigje më shpejt seç mund ta kishit menduar. Në punë do të vlerësoheni dhe duhet të ndiheni krenarë për këtë. Pasditen rekomandohet ta kaloni duke dëgjuar muzikë.

Demi

Mund t’ju komunikojnë diçka gabim, por fatmirësisht do të rezultojë në favorin tuaj. Fillimisht mund të stresoheni, por rezultati do të jetë pozitiv. Sa i përket anës personale, gjërat duken mjaft mirë sot. Kjo do të ndikojë pozitivisht edhe në gjendjen tuaj psikologjike.

Binjakët

Ekziston mundësia që të përballeni me një dramë gjatë kësaj të hëne. Megjithatë, gjasat janë që do ta përballoni mjaft mirë. Mos u demoralizoni dhe jepini kurajë vetes për të ecur përpara. Rekomandohet të flisni hapur me familjarët tuaj dhe të merrni për bazë këshillat e tyre.

Gaforrja

Ekziston mundësia të keqkuptoheni teksa rrëfeni diçka me shumë sinqeritet. Kjo nuk do të thotë që të shqetësoheni, duke e vështirësuar edhe më tej situatën. Beqarët e kësaj shenje nuk do të hezitojnë aspak të flasin me personat që janë të interesuar. Gaforret që janë në një lidhje, mund të përballen me një konflikt.

Luani

Keni kaluar ditë të lodhshme kohët e fundit në punë, por sot do të ndiheni shumë më mirë. Do të jetë një ditë produktive, e cila do t’ju bëjë të mendoni pozitivisht. Ekziston mundësia t’ju ofrohet një detyrë e re në punë.

Virgjëresha

Mund të ndiheni të shqetësuar për shkak të marrëdhënies suaj me një prej kolegëve. Bëni durim, pasi çdo gjë do të marrë drejtimin e duhur me kalimin e kohës. Kushtojini më shumë kohë familjes, pasi indiferenca mund të ndikojë negativisht në gjendjen tuaj psikologjike.

Peshorja

Mund të kaloni një ditë të qetë në punë, por nuk përjashtohet mundësia që të tensionoheni në situata të caktuara. Ka gjasa të keni nevojë për një planifikim të ri të detyrave. Përpiquni të relaksoheni në kohën e lirë dhe të ushtroni aktivitete që ju ndihmojnë të rifitoni energjitë.

Akrepi

Sot mund të mos keni dëshirë të komunikoni shpesh. Qëndroni të qetë dhe veproni ashtu sikurse dëshironi. Bëni kujdes me shëndetin dhe mos neglizhoni asgjë që ju bën të dyshoni. Mund të flisni me mikun tuaj të ngushë ose partneren/tuaj nëse keni diçka që vërtet ju mundon.

Shigjetari

Përgjithësisht do të jetë një ditë e mirë, por mund të ndjeni mungesën e emocioneve, pasi asgjë e re nuk po ndodh. Mund të tundoheni për t’u përfshirë në disa thashetheme, por rekomandohet të qëndroni larg, sepse mund të bëheni lehtësisht pjesë e një konflikti.

Bricjapi

Lidhjet tuaja me disa kolegë në punë mund të shkojnë edhe më tej. Ekziston mundësia të shkoni në festë nën shoqërinë e njëri-tjetrit, ku do të argëtoheni pamasë. Sa i përket anës romantike, nuk është dita e duhur për të shprehur dashurinë.

Ujori

Një lajm të cilin kishit kohë që e prisnit, më në fund do të vijë tek ju. Në punë nuk do të ndiheni si zakonisht dhe do të keni nevojë të mendoni për një vend të ri pune, ose pozicion të ri. Bëni kujdes që të merrni hapat e duhura pa u nxituar.

Peshqit

Do të jetë një ditë e ngarkuar dhe mund të jeni paksa mbrapa me planet tuaja. Nëse nuk arrini të përfundoni gjithçka, mos këmbëngulni që çdo gjë të realizohet sipas planit tuaj, pasi një sjellje e tillë vetëm sa t’jua vështirësojë situatën.