Dashuria nuk është perfekte, por çdo sekond i kaluar me dashuri është i bukur…

Dashuria nuk është perfekte. Nuk është një libër me përralla dhe ju gjithmonë është e lehtë.

Dashuria ka sfidat e saj.

Dashuri do të thotë të kalosh të gjitha pengesat gjatë rrugës. Të përballësh me sfida të ndryshme.

Të luftosh për të qenë së bashku me personin e zemrës. Të mbash atë dhe kurrë mos ta lëshosh.

Një fjalë e shkurtër. E lehtë për ta shqiptuar.E vështirë për ta definuar. Mirëpo një fjalë kaq e shkurtër pa të cilën është e pamundur të jetojmë…

Dashuria është punë.

Por mbi të gjitha dashuria është të kuptosh që çdo orë, çdo minutë, çdo sekond e saj ka vlerë për ty.

Ajo bën ditën tuaj më të bukur. Dashuri do të thotë të filloni ditën së bashku.

Të silleni si budallenj me njëri tjetrin. Të gatuani së bashku. Ajo do të thotë të kërceni së bashku. Të jeni aty për njëri tjetrin. Të qëndroni së bashku.

Të jeni të qetë e të relaksuar së bashku. Të ndërtoni së bashku. Të ndërtoni një familje të shëndetshme së bashku.

Të rriteni, zhvilloheni e të plakeni së bashku si NJË.

