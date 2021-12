Dashuria do t’u buzëqeshë veçanërisht këtyre shenjave në vitin 2022

Horoskopi i dashurisë për vitin 2021 parashikon lajme të bukura për shumë shenja zodiakale. Do të jetë një vit me shumë fat për sa i përket dashurisë për shenjën zodiakale të Demit. Kjo shenjë do të ndiqet edhe nga Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari dhe Dashi.

Do të kenë vullnetin të luftojnë për të fituar dashurinë e tyre. Do të jetojnë një stabilitet që vitet e fundit u ka munguar.

Të lindurit e Akrepit do të jetojnë një vit frenetik, veçanërisht nëse janë single. Nuk do të mungojnë festat e argëtimit, do të ketë shumë argëtime gjatë vitit të ardhshëm. Dhe tregohuni vigjilentë gjatë verës, mund të përjetoni aventura të paharrueshme!

Bricjapi si gjithmonë do të jetë shumë i zënë në punë dhe në familje. Për të lindurit e kësaj shenje do të jetë një vit plot me sadisfaksione profesionale. Ujori do të jetë si gjithmonë në dorë të aventurave emocionale, por nga mesi i vitit, më në fund do të qetësohet.

Afërdita nuk do të jetë shumë miqësore me Luanin dhe Peshoren. Së bashku me Uranin, do t’ju bëjë të përjetoni ulje-ngritje në dashuri. Le të themi se nuk do të jetë viti më i mirë për të filluar një lidhje të vërtetë. Do t’ju duhet të prisni edhe pak. Dhe së fundi, Gaforrja dhe Peshqit do të jenë shenjat më me fat të këtij viti të ri.

Yjet do t’ju ndihmojnë të hiqni dorë nga gjithë ai negativitet që mbani mbi supe dhe t’ju bëjnë të jetoni një vit më të shkujdesur në dashuri. Por shenja më me fat ‘par excellence do të jetë Demi!’ Do të përjetoni dashuri të sinqerta, të thella dh të qëndrueshme në vitin 2022. /Lajmi.net/