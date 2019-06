Dashuri, para, shëndet- Ja çfarë thotë horoskopi për sot

Dashi

Këtë të diel do të ngarkoheni me detyra të pafundme. Fundjava juaj do të varet nga rezultati i kësaj dite. Përqendrohuni te puna dhe mos shpenzoni kohë me komunikime telefonike të kota apo lundrim në internet. Mund të përballeni me një mosmarrëveshje mes të afërmve apo miqve tuaj. Bëni mirë të qëndroni jashtë kësaj

Demi

Rrezikoni të humbisni mbështetjen e një personi që e konsideroni mik të ngushtë. Tregoni kujdes në marrëdhëniet me ata që keni për zemër. Rekomandohet të tregoni kujdes edhe në çështjet e punës apo financat tuaja. Kontrolloni shëndetin dhe dietën e mos u mbingarkoni emocionalisht.

Binjakët

Shumë Binjakë rrezikojnë të mos kenë njohuri për një çështje me rëndësi sot. Kjo gjë do të shkaktojë grindje me një mik të mirë. Shmangni ofendimet dhe përpiquni të sqaroheni, pasi rrezikoni t’i jepni fund përgjithmonë marrëdhënies suaj. Rivendosni rendin në hapësirën tuaj personale.

Gaforrja

Mos i keqkuptoni kritikat e të afërmve tuaj, qëllimi i tyre është pozitiv. Sot ka një shans që rrethanat të mbështesin zbatimin e qëllimeve tuaja. Kushtojuni vëmendje të veçantë ndjenjave dhe mos lejoni që xhelozia të hyjë në martesën tuaj.

Luani

Për Luanët kjo ditë premton liri dhe lehtësi. Fati do të mbështesë idetë tuaja të planifikuara për këtë ditë. E vetmja gjë që mund të errësojë triumfin është zilia e dikujt afër jush. Ndoshta mundësia juaj më e mirë është zbehja e komunikimit me 2 ose 3 persona në shoqërinë tuaj.

Virgjëresha

Për të lindurit e kësaj shenje, kjo ditë nuk do të jetë më e mira sa i përket suksesit. Ekziston rreziku që miqtë, rrethanat e padëshiruara apo indiferenca të ndërhyjnë tek ju. Gjithashtu, mosmarrëveshjet me fqinjët janë të mundshme të ndodhin sot. Përsa i përket kujdesit ndaj shëndetit, nuk duhet të abuzoni me ushqimet me yndyrë dhe me shumë kalori.

Peshorja

Për Peshoret, kjo e premte do të sjellë kënaqësi dhe lumturi sa i përket jetës personale. Mund të pajtoheni me dikë, me të cilin keni ndërprerë lidhjet. Ish-marrëdhënia juaj mund të kthehet përsëri. Bëni kujdes me financat.

Akrepi

Ka shumë mundësi që këtë 29 mars Akrepat të kenë probleme në komunikim me bashkëshortin ose kolegun tuaj, duke bërë që të lindin mosmarrëveshjet. Megjithatë, kjo situatë do të jetë e përkohshme dhe shumë shpejt do të rikthehet normaliteti. Është e rëndësishme të kryeni ushtrime fizike për të qenë sa më në formë.

Shigjetari

Shigjetarët do të surprizohen nga një event që e prisnin prej kohësh. Mund të nisni një punë të re, të zgjidhni problemet personale ose të kaloni dificitin financiar. Mos bisedoni gjithçka rreth vetes suaj, madje as me personat që ju i besoni më shumë.

Bricjapi

Disa Bricjapë mund të tentojnë t’i përshtaten një stili të re jetese. Ekzistojnë të gjitha mundësitë për t’u zbatuar planet tuaja, madje edhe më parë seç mund ta kishit menduar. Kohën e lirë do të ishte e udhës ta kalonit me familjen. Në mbrëmje do të jeni pranë personit të zemrës suaj.

Ujori

Disa Ujorë nuk do të ndalen nga asgjë vetëm për të realizuar qëllimin e tyre. Megjithatë, bëni kujdes se mund të shkelni normat morale. Nëse keni vepruar gabim në ndonjë moment, përpiquni ta korrigjoni atë sa më shpejt të jetë e mundur. Vlerësoni ndjenjat e të afërmve tuaj.

Peshqit

Sot Peshqit nuk duhet të kundërshtojnë opinionin e skuadrës së tyre. Ndoshta nuk do të jeni në gjendje ta fitoni këtë luftë. Është e rëndësishme të vlerësoni edhe mendimin e të tjerëve. Sa i përket anës romantike, do të jetë dita juaj me fat.