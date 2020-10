DASH-i i “duartroket” bashkëpunimit Kosovë-Serbi në Merdare

Kështu ka thënë zëdhënësja e DASH-it, Morgan Ortagus, me anë të një postimi në Twitter, shkruan lajmi.net.

Sipas saj, rrjedhja e sigurtë e mallrave dhe shërbimeve i hap rrugë stabilitetit në Kosovë dhe Serbi.

”Ne e përshëndesim dakordimin e Serbisë për punonjësit e Merdares dhe angazhimet e Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjeve të bëra në Shtëpinë e Bardhë më 4 shtator. Rrjedha e sigurt dhe efikase e mallrave, shërbimeve dhe njerëzve do të hapë dyert për rritjen e prosperitetit dhe stabilitetit në Serbi dhe Kosovë”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/

We applaud Serbia’s agreement to staff Merdare and Kosovo and Serbia’s commitments to implementing agreements made at the @WhiteHouse on Sept 4. The secure and efficient flow of goods, services and people will open doors to increased prosperity and stability in Serbia and Kosovo.

