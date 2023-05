DASh deklarohet pas zhvillimeve në veri: Aksioni i sotëm do të ndikojë në raportet bilaterale Kosovë – ShBA Departamenti Amerikan i Shtetit është deklaruar pas zhvillimeve të ditës në veri të vendit. Përmes një komunikate, ata kanë qenë goxha të ashpër, duke thënë se Kosova ndërmori veprime në kundërshtim me këshillat e evropianëve dhe amerikanëve, përcjell lajmi.net. Sipas tyre, këto veprime do të ndikojnë në raportet bilaterale Kosovë – ShBA. “Shtetet e Bashkuara…