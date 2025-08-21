DASH anulon mbi 6 mijë viza studentore, Ambasada Amerikane: Shkelën ligjin dhe mbështetën terrorizmin
Departamenti i Shtetit ka anuluar më shumë se 6,000 viza studentore në vitin 2025 për tejkalime të afateve të qëndrimit dhe shkelje të ligjit dhe mbështetje për terrorizmin.
Ambasada Amerikane në Tiranë ka shpërndarë informacionin e konfirmuar nga mediat amerikane.
“Çdo vizë studenti e anuluar nën Administratën Trump ka ndodhur sepse individi ose ka shkelur ligjin, ose ka shprehur mbështetje për terrorizmin ndërsa ndodhej në Shtetet e Bashkuara”, shkruhet në postimin e ambasadës.
Sipas Fox News, administrata Trump ka nisur nisma të shumta që synojnë kufizimin e imigracionit dhe revokimin e vizave për ata që ndjekin institucione akademike në SHBA.
Ata që kanë marrë pjesë në protestat pro-palestineze janë përballur me shqyrtim të shtuar dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio tha në maj se administrata po rishikonte statusin e vizave të këtyre studentëve.
Rreth 6,000 viza që u tërhoqën ishin kryesisht për shkak të tejkalimit të afatit të vizave ose përplasjeve me ligjin, duke përfshirë sulme, drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit, vjedhje me thyerje dhe mbështetje për terrorizmin, tha Departamenti i Shtetit për Fox News.
“Çdo vizë studentore e revokuar nën Administratën Trump ka ndodhur sepse individi ose ka shkelur ligjin ose ka shprehur mbështetje për terrorizmin ndërsa ndodhet në Shtetet e Bashkuara”, tha një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit në një deklaratë për Fox News.
“Vetëm rreth 4,000 viza janë revokuar sepse këta vizitorë kanë shkelur ligjin gjatë vizitës në vendin tonë, duke përfshirë të dhëna për sulme dhe drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit ose drogës.”
Ata të cilëve u ishin vjedhur vizat e studentit për shkak të sulmit – afërsisht 800 studentë – ose u përballën me arrestim ose akuza që rrjedhin nga sulmi, sipas zyrtarit të Departamentit të Shtetit.
Ata, të cilëve u janë hequr vizat për shkak të mbështetjes për terrorizmin — midis 200 dhe 300 personave — janë përfshirë në sjellje të tilla si mbledhja e fondeve për grupin militant Hamas, të cilin Departamenti i Shtetit i SHBA-së e ka shpallur si një organizatë terroriste, tha zyrtari.
Gjithsej, Departamenti i Shtetit i tha Fox News se afërsisht 40,000 viza janë tërhequr në vitin 2025, krahasuar me 16,000 që u revokuan gjatë të njëjtës periudhë kohore nën administratën Biden.
“Edhe nëse administrata e mëparshme po bënte më pak, ata prapë po i revokonin vizat”, tha zyrtari i Departamentit të Shtetit. “Nuk është diçka që filloi vetëm më 20 janar… Pra, kjo ka ndodhur prej vitesh.”
Rubio u tha ligjvënësve në maj se ai vlerësoi se “mijëra” viza studentore ishin anuluar që nga janari.
“Nuk e di numërimin e fundit, por ndoshta kemi më shumë për të bërë”, u tha Rubio ligjvënësve në nënkomisionin e ndarjeve të buxhetit të Senatit që mbikëqyr çështjet e jashtme më 20 maj. “Ne do të vazhdojmë të revokojmë vizat e njerëzve që janë këtu si mysafirë dhe po prishin institucionet tona të arsimit të lartë.”
Megjithatë, demokratët kanë kundërshtuar përpjekjet e administratës Trump për të revokuar vizat, duke pohuar se kjo është një shkelje e procesit të rregullt ligjor.
“Mendoj se është një sulm themelor ndaj lirisë, sepse procesi i rregullt ligjor është mbrojtësi i portës për të mbajtur një qeveri larg heqjes së jetës ose lirisë së njerëzve, dhe liria është ajo që ndodh kur i heq një vizë pa proces të rregullt ligjor”, i tha senatori Jeff Merkley, D-Oregon, Rubios më 20 maj.
Një vizë studentore u lejon atyre jashtë SHBA-së të studiojnë në vend për një kohë të caktuar në një institucion akademik. Është e ndryshme nga një kartë jeshile, e cila i lejon një individi që ndodhet tashmë në SHBA dhe nuk është shtetas amerikan të qëndrojë në vend.
Masa e ashpër ndaj vizave studentore përputhet me disa urdhra ekzekutivë që Presidenti Donald Trump nënshkroi në janar, të cilët synojnë mbrojtjen e SHBA-së nga terroristët e huaj dhe kërcënimet e tjera të sigurisë kombëtare, së bashku me luftimin e antisemitizmit.
Një nga urdhrat ekzekutiv udhëzoi Departamentin e Shtetit dhe Departamentin e Sigurisë Kombëtare, prokurorin e përgjithshëm dhe drejtorin e inteligjencës kombëtare, që të “inspektonin dhe kontrollonin në shkallën maksimale të mundshme të gjithë të huajt që synojnë të pranohen, të hyjnë ose janë tashmë brenda Shteteve të Bashkuara, veçanërisht ata të huaj që vijnë nga rajone ose kombe me rreziqe të identifikuara sigurie”.
Një urdhër ekzekutiv i veçantë që Trump nënshkroi urdhëroi SHBA-në të përdorte “të gjitha mjetet ligjore të disponueshme dhe të përshtatshme, për të ndjekur penalisht, larguar ose për të mbajtur para përgjegjësisë autorët e ngacmimit dhe dhunës së paligjshme antisemite”.