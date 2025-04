Darkë jozyrtare në Bruksel – Kallas mbledh kryediplomatët e Ballkanit Perëndimor Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas, të dielën, më 13 prill do të organizojë një darkë jozyrtare me ministrat e Punëve të Jashtme të vendeve partnere të Ballkanit Perëndimor. Sipas njoftimit, gjatë kësaj darke pune ministrat do të trajtojnë çështje kyçe që lidhen me integrimin…