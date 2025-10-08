Dardanët vazhdojnë përgatitjet me përkushtim të madh, Zhegrova është aty
Kombëtarja e Kosovës ka zhvilluar sot stërvitjen e radhës para përballjes së së premtes kundër Sllovenisë në “Fadil Vokrri”. Nën drejtimin e përzgjedhësit Franco Foda, futbollistët kanë punuar me intensitet të lartë, duke u fokusuar në aspektin taktik dhe mënyrën e lojës që do të aplikohet në këtë duel të rëndësishëm.
