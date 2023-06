Dardanët U19 humbin miqësoren e parë me Shqipërinë me golin e minutave shtesë Kombëtarja e Kosovës U19 e ka zhvilluar ndeshjen e parë miqësore kundër Shqipërisë U19 në stadiumin “Kukës Arena”. Kjo njëherësh ishte ndeshja e parë e Dardanëve U19 nën drejtimin e përzgjedhësit të ri, Adil Maliqi. Të dyja ekipet shfaqën lojë shumë të mirë e me shumë raste, por që në fund fitores iu gëzuan kuqezinjtë,…