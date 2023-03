“Dardanët” reagojnë pas barazimit në Izrael: Ia dolëm, nuk u mposhtëm në Tel Aviv

Kombëtarja e Kosovës e ka nisur me barazim ciklin kualifikues për Kampionatin Evropian “Euro 2024”.

“Dardanët” barazuan 1:1 me Izraelin në ndeshjen e parë të Grupit I, e zhvilluar në Tel Aviv, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes kanë reaguar edhe tifogrupi i Kombëtares së Kosovës, “Dardanët”.

Këta të fundit me anë të një postimi në faqen e tyre zyrtare kanë shkruar se reprezentacioni kosovar ia doli duke mos pësuar humbje në Tel Aviv.

“Ia dolëm. Ia arritëm asaj që donim. Të mos mposhtemi në Izrael, përballë favoritit në letër për pozitën e dytë. Tashmë ne fitojmë atë epitet. Në “Fadil Vokrri” me një super-atmosferë, Izraeli edhe mund të mposhtet. Gjithsesi, paraprakisht duhet kryer punën me kombëtaret e tjera të grupit. Jemi në rrugën e duhur. Kjo është e rëndësishmja” – thuhet në reagimin e tifozerisë kosovare.



Me këtë barazim, Kosova është e dyta në grup me një pikë, aq sa ka edhe Israeli në pozitën e tretë.

Zvicra është e para me tri pikë pas fitores 0:5 ndaj Bjellorusisë./Lajmi.net/