Përkrahësit e Kosovës, Dardanët, kanë lëshuar një njoftim të rëndësishëm, lidhur me shitjen e biletave, para ndeshjes Kosovë – Gjibraltar.

Dardanët njoftojnë se anëtarët e tifo grupit do të kenë 50% zbritje për këtë ndeshje, kurse ata që nuk i lajmërohen kërkesës, nuk do të mund të pajisen me bileta për ndeshjen kundër Malit të Zi.

