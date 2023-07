Dardanët e rinj luftuan deri në fund, por pësuan nga Gjeorgjia

Kosova U20 luftoi deri në fund, por pësoi nga Gjeorgjia 70:80 (23:16, 9:18, 17:21, 21:25), në ndeshjen e parë në Kampionatin Evropian, Divizioni B, që po zhvillohet në Shkup të Maqedonisë Veriore.

Basketbollistët e Kosovës e nisën ndeshjen mjaft mirë, ku fillimi ishte i barabartë, por gjeorgjianët u shkëputën në 7:14, megjithatë dardanët e rinj përmbysën shpejt dhe e fituan çerekun e parë 23:16.

Periudha e dytë ishte fatale për Kosovën, ku gjeorgjianët e fituan 9:18, ndërsa në pjesën e dytë, basketbollistët e Kosovës u munduan me të gjitha forcat të fitojnë, por nuk ia arritën qëllimit dhe pësuan 70:80.

Te Kosova u dalluan Jon Ukaj me 16 pikë e gjashtë asistime, Dion Sheqiri me 17 pikë e shtatë kërcime dhe Visar Ejupi me 16 pikë dhe shtatë kërcime.

Ndeshja e radhës do të jetë të dielën ndaj Suedisë nga ora 16:00./Lajmi.net/