‘Dardanët’ e rinj e nisin me fitore bindëse Kampionatin Evropian Dardanët e rinj e kanë nisur me fitore Kampionatin Evropian, Divizioni C për U16, që filloi sot në Prishtinë. Kosova U16 ka mundur Maltën me rezultat të thellë 103:53 (24:6, 23:15, 31:18, 25:14). Basketbollistët e Kosovës U16 e nisën fuqishëm ndeshjen dhe qysh në çerekun e parë krijuan epërsi të lartë, 24:6. Dardanët e rinj…