‘Dardanët’ arrijnë në Budapest, fitorja ndaj Bjellorusisë opsioni i vetëm për Kosovën

Kombëtarja e Kosovës ka arritur në Budapest të Hungarisë.

Djelmoshat tanë do luajnë ndeshjen e dytë të këtij muaji në kuadër të kualifikimeve për në Euro 2024, ndaj Bjellorusisë, përcjellë lajmi.net.

Për shkak të luftës në mes Rusisë dhe Ukrainës ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Bjellorusisë është zhvendosur në Hungari.

Tri barazimet në tri ndeshjet e para, ndaj Izraelit, Andorrës dhe Rumanisë, kanë bërë që “Dardanët” t’i minimizojnë gjasat për kualifikim në EURO 2024 pasi renditen në vendin e katër në Grupin I me vetëm tri pikë, derisa dy vendet e para mbahen nga Zvicra me nëntë pikë dhe Rumania si e dyta me shtatë sosh.