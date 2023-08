Dardan Krivaqa dënohet me burg të përjetshëm, Arbër Sejdiu me 15 vite Gjykata ka marrë vendim për vrasjen e Marigona Osmanit nga Dardan Krivaqa dhe Arbër Sejdiu. Dardan Krivaqa është dënuar me burg të përjetshëm për vrasje. Teksa, Arbër Sejdiu është dënuar me 15 vite për ndihmë në kryerjen e veprës penale “Vrasje”. Krivaqa është liruar nga vepra penale e dhunimit meqë sipas gjykatës nuk është vërtetuar…