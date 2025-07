Dardan Berisha zyrtarizohet si kandidat i PDK-së për kryetar të Suharekës Partia Demokratike e Kosovës do t’i hyjë garës në Suharekë me Dardan Berishën. Deputeti i PDK-së, Enver hoxha, tha se Berisha është lider me vizion, përkushtim dhe guxim për ta çuar Suharekën përpara. “Takim i frytshëm në degën e PDK-së në Suharekë, ku nga strukturat u propozua Dardan Berisha – kandidat për kryetar të Komunës…