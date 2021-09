Daqiç: Tensionet në veri mund të shkaktojnë probleme më serioze

Ai gjithashtu vuri në dukje se ky është gjithashtu një test për disa veprime të reja në të ardhmen, dhe se situata do të varet nga reagimi i bashkësisë ndërkombëtare.

“Në fakt, ata po shqyrtojnë terrenin se deri ku do të shkojë dikush në kritikat e tyre, dhe kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që bashkësia ndërkombëtare të kuptojë se, nëse sjellja e Albin Kurtit nuk është e kufizuar, ata vetë kontribuojnë në shkaktimin e paqëndrueshmërisë rajonale,” Daçiq i tha Tanjug, transmeton lajmi.net.

Ai shton se tensione të tilla mund të shkaktojnë probleme më serioze të sigurisë, sepse për fat të keq situata në rajon është e tillë, saqë një incident mund të shkaktojë ngjarje të ndërlidhura dhe të rrezikojë paqen në zonën tonë.

Kur bëhet fjalë për reagimin e bashkësisë ndërkombëtare, e cila u bën thirrje të dyja palëve të qetësojnë tensionin, Daqiç thotë se është e zakonshme dhe thekson se është e pasaktë, sepse Serbia kurrë nuk ka qenë ana që ka shkaktuar tensionet.

“Përkundrazi, Serbia ka qenë gjithmonë pala që ka aplikuar gjithçka për të cilën kemi nënshkruar dhe pajtuar, ndryshe nga Prishtina, e cila ka punuar në pengimin e marrëveshjes së Brukselit që në fillim,” tha ai, transmeton lajmi.net.

I pyetur nëse BE -ja ka treguar se nuk mund të jetë një ndërmjetës i denjë midis Beogradit dhe Prishtinës, Daçiç tha se nëse BE -ja nuk lejon që marrëveshja e Brukselit të zbatohet, ajo do të përkufizohet si një negociator i pabesueshëm.

Duke kujtuar se ai, Hashim Thaçi dhe Catherine Ashton nënshkruan marrëveshjen e Brukselit, Daçiç vuri në dukje se me largimin e Ashton, BE humbi shumë besueshmëri, sepse Federica Mogherini nuk kishte forcë të mjaftueshme politike dhe mbështetje nga faktorët më të rëndësishëm në BE për zbatojnë marrëveshjen.

“Nëse BE -ja nuk është në gjendje të mundësojë zbatimin e marrëveshjes pas tetë vjetësh të nënshkrimit të saj, nëse nuk është as në gjendje të sigurojë paqe dhe stabilitet në Kosovë dhe Metohi, atëherë lind pyetja për thelbin dhe pse ndonjë negociatë do të të ndodhë”, tha ai.

Ai shton se Serbia do t’i qëndrojë besnike dialogut.

“Ne nuk do të jemi ata që do të shkelim marrëveshjen e Brukselit, ne gjithmonë do të marrim pjesë në dialog, ne e dimë cili është qëllimi përfundimtar i Prishtinës, të pushtojë veriun, nëse ata pushtojnë veriun atëherë asgjë nuk ka më rëndësi për ta sepse do të Kushti i spastrimit të ri etnik dhe dëbimi i serbëve nga veriu dhe praktikisht serbët nuk do të jetë në Kosovë dhe Metohi, dhe kështu, nga aspekti i tyre, problemi zgjidhet”, tha Daqiç.

Ai theksoi se kjo nuk duhet të lejohet dhe se është vija e kuqe e Serbisë për të cilën të gjithë duhet të dinë.

Kur u pyetën se si e shikojnë Shtetet e Bashkuara të gjithë situatën, Kryetari i Parlamentit beson se ata kanë ardhur në një situatë ku ata nuk e dinë se çfarë të bëjnë me “fëmijën e tyre, domethënë ta vendosin me kënaqësi në riedukim”.

“Por u takon atyre të vendosin se si do ta trajtojnë atë më tej, nuk ka shumë emocione, nëse ata janë të interesuar të ruajnë paqen dhe stabilitetin, ata dinë ta zbatojnë atë, pyetja e vetme është nëse apo jo,” vuri në dukje Daçiç jashte .

Megjithatë, ai shton se kjo nuk mund të thuhet për BE -në, sepse Bashkimi nuk është një shtet, një njeri, por ka aq shumë interesa të ndryshme saqë ata nuk mund të arrijnë një konsensus për disa çështje të tjera.

“Por, kur bëhet fjalë për Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë dhe fuqitë e tjera të mëdha, ata e dinë saktësisht se si t’i disiplinojnë ato që krijuan,” përfundoi Daqiç./Lajmi.net/