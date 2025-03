Danja, Valbona, Loredana dhe Egli i ‘suprizojnë’ banorët me një shaka të pazakontë në Big Brother Siç duket për banorët e Big Brother VIP Albania ka qenë një natë plot surpriza dhe me pak gjumë. Në orët e para të mëngjesit, disa prej tyre, përfshirë Danjën, Valbonën, Loredanën dhe Eglin, kanë vendosur t’i bëjnë një “shaka” ndaj banorëve tjerë, duke i “bombarduar” me miell. Si cak i kësaj ishte edhe këngëtari…