Danimarkës i rekomandohet anulimi i marrëveshjes me Kosovën për të burgosurit Komiteti i Kombeve të Bashkuara për parandalimin e torturës i ka rekomanduar Qeverisë së Danimarkës të anulojë marrëveshjen me Kosovën për transferimin e të burgosurve. Në raportin e publikuar, shtetit danez i kërkohet një gjë e tillë me arsyetimin se mund të shkelen të drejtat e njeriut, pasi të dënuarit mund të kufizohen ndër të…