Danimarka – Norvegjia, finalja e Evropianit Danimarka e Norvegjia do të luajnë në finalen e Kampionatit Evropian në hendboll (femrat). Dy Kombëtaret nga Skandinavia të premten kanë shkëlqyer në gjysmëfinale dhe do të garojnë për titull të kampionit të dielën. Norvegjia dominoi ndaj kampiones olimpike, Francës, për të fituar me rezultatin 28:20. Portierja Margaretha Solberg ishte në nivel të detyrës duke…