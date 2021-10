Danimarka bëhet kombëtarja e dytë që siguron kualifikimin në “Katar 2022”

Gjermania u bë mbrëmë kombëtarja e parë që siguroi një biletë për Kampionatin Botëror “Katar 2022”, shkruan lajmi.net.

Ndërsa sot gjermanëve u është bashkuar edhe Danimarka që edhe matematikisht siguroi pozitën e parë në grupin F.

Danezët arritën të mposhtin minimalisht Austrinë 1-0, me golin vendimtarë të shënuar nga Joakim Maehle në min e 53′.

Me këtë fitore tani Danimarka prin me 24 pikë, pra bilanc perfekt tetë ndeshje, tetë fitore, duke lënë prapa Skocinë në pozitën e dytë me 17 pikë.

Kur kanë mbetur të luhet edhe dy xhiro, danezët këto ndeshje do t’i luajnë vetëm sa për prestigj pasi tashmë janë kualifikuar.

Mbetet të shihet se cilat do të jenë skuadrat tjera që do të kalojnë tutje. /Lajmi.net/