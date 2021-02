Daniel Radcliffe flet për periudhën e adoleshencës, ka disa fjalë për aktrimin në “Harry Potter”

Daniel Radcliffe ka pohuar se ai ndihet shumë në siklet nga aktrimi i tij në Harry Potter, ndërsa shikoi mega hitin magjik, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Aktori, 31 vjeç, ishte vetëm 11 vjeç kur u shfaq në Harry Potter And The Philosopher’s Stone dhe luajti në shtatë filma pasues gjatë dhjetë viteve të ardhshme.

Duke folur me ish-yllin tjetër Elijah Wood në numrin e fundit të revistës Empire të premten, Daniel e shfrytëzoi rastin për të reflektuar në aftësinë e tij për të vepruar në atë kohë.

Ai i tha yllit të Lord Of The Rings: ‘Është e vështirë të ndash marrëdhënien time me Harry nga marrëdhënia ime me filmat në tërësi’.

“Unë jam jashtëzakonisht mirënjohës për përvojën. Më tregoi se çfarë dua të bëj me pjesën tjetër të jetës sime. Të zbulosh herët se çfarë dashuron është vërtet fat. Jam shumë në siklet nga disa prej aktrimeve të mia, padyshim, por po, është si të pyesësh, “si ndiheni për vitet tuaja të adoleshencës?”, shtoi ai.

Daniel shtoi se për shkak se ai ishte pjesë e Harry Potter për aq kohë sa që ai beson se është ‘e pamundur’ të shprehësh vetëm një ndjenjë të vetme për të përshkruar se si ishte.

Aktori arriti famë ndërkombëtare si Harry Potter në filmin së bashku me Rupert Grint si Ron Weasley dhe Emma Watson si Hermione.

Filmi është bazuar në librat më të shitur nga J. K. Rowling dhe u shfaq premierë me Harry Potter And The Philosopher’s Stone më 2001 dhe përfundoi më 2011 me Harry Potter And The Deathly Hallows – Pjesa 2.

Në janar u raportua se një seri televizive e bazuar në libra është në fazat e hershme të zhvillimit për HBO Max.

Burimet i thanë The Hollywood Reporter se Warner Bros kanë mbajtur një seri takimesh për të sjellë ekskluzivitetin e filmave më të mirë bazuar në shtatë librat e dashur nga J.K. Rowling në televizion. /Lajmi.net/