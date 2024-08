Dani Olmo për herë të parë si lojtar i Barcelonës: Dua të gjithë titujt

Futbollisti i kombëtares spanjolle Dani Olmo (26), i cili të premten nënshkroi një kontratë gjashtëvjeçare me Barcelonën, tha se u kthye në klubin e Katalonisë për të fituar të gjithë titujt e mundshëm.

Transferimi kap vlerën 55 milionë euro si kompensim dhe 7 milionë euro bonuse. Përveç 29 milionë eurove ekzistuese, Dinamo Zagreb mund të merr edhe 5.2 milionë të tjera, ndaj Olmo nuk do ta kalojë sërish largimin rekord të Joshko Guardiola te Leipzig për 36.8 milionë euro.

“Kam ardhur për të fituar dhe fituar të gjithë titujt e mundshëm. Ne jemi Barça dhe duhet të luftojmë për të gjithë titujt”, tha mesfushori për televizionin e klubit të Barcelonës.

Olmo, i lindur në Katalonia, luajti në ekipin e të rinjve të Barcelonës, nga ku u transferua te Dinamo më 2014. Në vitin 2020, ai u largua në RB Lajpcig. Pasi fitoi evropianin me Spanjën muajin e kaluar, ai u rikthye te klubi i tij mëmë.

Barcelona ka përfshirë një klauzolë largimi në kontratë, e detyrueshme për klubet spanjolle, e cila arrin në 500 milionë euro.

“Jam shumë i gëzuar, sepse ëndrra ime është realizuar. Më vjen mirë që jam kthyer në shtëpi, te familja, te bashkëlojtarët e ekipit kombëtar”, tha ai.

Të hënën, Barcelona do të luajë miqësoren me Monaco para publikut të saj. Me këtë ndeshje të njohur si “Joan Gamper Trophy”, që mban emrin e themeluesit të klubit, Barcelona tradicionalisht nis sezonin.

Ajo do të prezantojë skuadrën para tifozëve të saj dhe do të jetë gjithashtu një mundësi për Olmo të debutojë në fanellën e kuq-e-kaltërve.

Ndryshe, Barcelona nuk fitoi asnjë garë sezonin e kaluar. Ajo mbeti në hijen e rivalit më të madh, Real Madridit – fitues i Ligës së Kampionëve dhe La Ligës.