Dani Alves debuton me gol te Sao Paulo

Legjenda braziliane këtë verë vendosi të rikthehej në atdhe, duke nënshkruar me Sao Paolo.

Në ndeshjen e parë me fanellën e Sao Paolo, Alves ka arritur të gjej golin.

Ish mbrojtësi i Barcelonës ka shënuar në minutën e 40’, për t’i dhënë epërsinë skuadrës së tij të re, kundër Ceara.

Dani Alves scores in his debut with Sao Paulo. What position does he play anyway? pic.twitter.com/RvtJi08IbQ

— Han Solo (@Calvinstanley_) August 18, 2019