Dallaveret me patentë-shoferë, Durmishi: Do t’i publikojmë parregullsitë Zëvendësministri i Infrastrukturës Hysen Durmishi sot ka marrë vendim për shkëputje të marrëdhënies së punës për tre ekzaminerë të angazhuar në Departamentin për patentë-shoferë. Ai ka sqaruar se një veprim të tillë e ka ndërmarrë pas informatave për dyshime të bazuara në keqpërdorime të mëdha në procesin e punës. “Ditëve në vazhdim do të prezantojmë…