Dalin pamjet pas sulmit të SHBA’së e Izraelit në “kompleksin e sigurt” të Khameneit
Bota
Është publikuar një fotografi që tregon gjendjen e kompleksit të udhëheqësit suprem të Iranit Ajatollah Ali Khamenie.
Ky kompleks konsiderohej i sigurt për të.
Më parë u raportua se Khameneni ka lëshuar Teheranin pas sulmeve që nisi Izraeli dhe SHBA-ja ndaj Iranit.
Po ashtu, më herët u raportua se një zyrtar izraelit tha se udhëheqësi suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian ishin të dy në shënjestër të sulmeve amerikane-izraelite. Rezultatet e sulmeve ishin të paqarta, tha zyrtari.
Një burim me njohuri për çështjen i tha më parë Reuters se Khamenei nuk ishte në Teheran dhe ishte transferuar në një vend të sigurt.
Një burim iranian pranë establishmentit tha se disa komandantë të lartë të Gardës Revolucionare dhe zyrtarë politikë u vranë në sulme.