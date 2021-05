Dalin pamjet nga dasma, martohet kryeministri britanik Boris Johnson

Kryeministri, Boris Johnson është martuar me të fejuarën e tij, Carrie Symonds në një martesë të planifikuar fshehurazi në katedralen, Westminster.

Dasma u zhvillua në një “ceremoni të vogël” të shtunën pasdite, tha një zëdhënës i Downing Street, transmeton lajmi.net.

Zëdhënësi shtoi se çifti do të festonte me familjen dhe miqtë verën e ardhshme, me muajin e tyre të mjaltit.

Festimet e dasmës me familjen dhe miqtë e çiftit pritet të bëhen me 30 korrik të vitit të ardhshëm.

‘Mail on Sunday’, raportoi se 30 mysafirë ishin të ftuar në ceremoni në një njoftim të shkurtër – numri maksimal i të pranishmëve i lejuar nën kufizimet e Covid në Angli.

Një numër i vogël i zyrtarëve të kishës ishin të përfshirë në përgatitjet për ceremoninë katolike, e cila u drejtua nga At Daniel Humphreys.

Megjithëse Z. Johnson, 56 vjeç, është martuar dy herë më parë, Kisha Katolike Romake mund të lejojë që të divorcuarit të martohen përsëri nëse martesat e mëparshme do të ishin jashtë Kishës Katolike Romake./Lajmi.net/