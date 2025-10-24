Dalin pamjet kur Armend Zemaj sulmon qytetarin në sheshin e Prishtinës
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, është përfshirë sot në një incident me një bashkatdhetar nga Gjermania. Në media tashmë janë publikuar edhe pamjet kur Zemaj e sulmon brutalisht qytetarin në sheshin e Prishtinës. Më poshtë pamjet: VIDEO
Më poshtë pamjet: