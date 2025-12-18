Dalin pamjet e plagosjes së “Guccit” të TikTok-ut
Pamjet që shikoni në videon e mëposhtme janë nga momentit i plagosjes me armë të Fabion Kuçi, i njohur në TikTok si ‘Gucci’, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë në një lokal në Durrës. Siç shihet nga pamjet e publikuara nga TCH, Guçi ka qenë në një lokal kur autori është futur dhe i…
ShowBiz
Pamjet që shikoni në videon e mëposhtme janë nga momentit i plagosjes me armë të Fabion Kuçi, i njohur në TikTok si ‘Gucci’, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë në një lokal në Durrës.
Siç shihet nga pamjet e publikuara nga TCH, Guçi ka qenë në një lokal kur autori është futur dhe i ka drejtuar armën. I kapur në panik ai ka tentuar të fshihet pas shokut të tij që ndodhej pranë, por autori vijon t’i afrohet.
Më pas ai ka vrapuar duke u futur nga pjesa e banakut të lokalit. Nga të shtënat ai ka mbetur i plagosur në dorë, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë lidhur me rastin policia ka shpallur në kërkim tre persona.